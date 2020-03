Nel video l’intervista a Giovanni Casaletti, Direttore del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Modena

Che cos’è, come funziona e quando si attua l’isolamento domiciliare. Sono solo alcune delle domande a cui Giovanni Casaletti, Direttore del Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl di Modena ha dato risposta in merito all’emergenza Coronavirus. Ci sono tre categorie di persone che possono richiedere l’isolamento domiciliare. Chi è sottoposto a isolamento deve osservare otto regole, che vanno dal dormire in una camera separata, all’utilizzo di un bagno esclusivo, all’arieggiare l’ambiente, lavarsi spesso le mani e soprattutto non uscire dalla propria abitazione. Un operatore sanitario provvederà poi a contattare la persona in isolamento per accertarsi dell’eventuale insorgere di sintomi. Un isolamento che è passato da fiduciario nei primi giorni di scoperta del virus a obbligatorio tanto da mettere in campo i NAS per il controllo del rispetto delle regole in primis quella di non uscire dal proprio domicilio.