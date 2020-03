Prodotti venduti a prezzi folli per proteggersi dal contagio da Covid-19 in quello che è stato denominato un vero e proprio “Coronavirus Shop”: la Guardia di Finanza stronca un’attività illegale nata online sfruttando la situazione difficile creata dall’infezione. Una maxi operazione delle fiamme gialle di Torino che ha visto coinvolti anche Modena e i nostri Finanzieri. Dodici in tutto le province toccate da nord a sud e 33 in tutto i truffatori del web che si dicevano pronti a garantire una protezione totale dal contagio vendendo a prezzi esagerati migliaia di articoli come ionizzatori d’ambiente, mascherine, tute, guanti protettivi, prodotti igienizzanti, occhiali, kit vari, protezioni facciali filtranti, copri-sanitari e integratori alimentari. Nelle ultime ore i Finanzieri hanno scoperto 14 nuovi imprenditori, tutti italiani, responsabili del reato di frode in commercio e appartenenti a un’ampia rete – 16 le società coinvolte – che sfrutta la paura vendendo i prodotti descritti falsamente come miracolosi. Rischiano fino a 2 anni di carcere. Le autorità sanitarie ricordano che i metodi più efficaci per evitare il contagio fanno riferimento a semplici regole da tenere quotidianamente: lavarsi spesso le mani, mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone, igienizzare spesso le superfici e gli oggetti che si toccano più spesso. Le mascherine, ricordano i medici, servono agli operatori sanitari o a chi è stato contagiato e non vuole diffondere il virus.