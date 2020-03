Nel video l’intervista a Mauro Solmi, Presidente Legambiente

Continua a tenere banco il problema Gigetto e anche Legambiente si è espressa in merito ai disagi che costantemente crea la linea ferroviaria Modena-Sassuolo. Alle soluzioni proposte di sostituire il treno con una linea tranviaria e filobus, il presidente dell’associazione Mauro Solmi guarda con scetticismo a queste alternative, spiegando cosa non convince e cosa invece potrebbe essere messo in campo per risolvere il problema Gigetto.