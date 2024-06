Da Rimini a Piacenza, l’Emilia Romagna si è tinta di giallo pronta per la Gran Partenza di domani del Tour de France. Un storica Gran Depart facendo entrare nella storia della grand boucle la nostra regione. Negli occhi c’è ancora il rosa del Giro d’Italia ma sono già tantissimi i modenesi che si sono organizzati per andare a vivere le emozioni gialle di questo momento storico. In 111 edizioni del Tour, una delle manifestazioni più importanti al mondo, è la prima volta che parte dall’Italia e già da domani saprà dare grande spettacolo, iniziando subito con delle salite. 38 le località toccate in regione che saranno mostrate nelle immagini trasmesse in 190 nazioni e attesi 1.8 milioni di persone sulle strade del Tour in Emilia facendo stimare un indotto di 30 milioni di euro.

Domani entra nella storia con la Firenze – Rimini, domenica la Cesenatico – Bologna dove i ciclisti dovranno sfidare il colle di San Luca e le sue pendenze come mani che escono dall’asfalto a trattenere le ruote mentre lunedì si andrà da Piacenza a Torino. La carovana gialla lascerà poi l’Italia martedì con il via da Pinerolo per andare oltralpe a Valloire. E tante sorprese nei villaggi di partenza e di arrivo, campioni, e la speciale carovana pubblicitaria. Giorni in cui si ricorderanno campioni che hanno fatto la storia in giallo come Gino Bartali e le sue imprese umane e sportive o l’indimenticabile Marco Pantani del trionfo alle Deux Alpes.