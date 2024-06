Prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione e un’ampia finestra di quasi un mese per le prelazioni. Sono due fra le note distintive di “La passione non va in vacanza”, la nuova campagna abbonamenti del Modena calcio per seguire la terza stagione di fila in Serie B dei gialloblù. L’apertura è prevista per lunedì 1° luglio dalle ore 10 e fino al 26 luglio gli abbonati 2023-24 potranno confermare la propria tessera mantenendo il vecchio posto o scegliere un posto nuovo tra quelli disponibili, in qualsiasi settore, con prezzi dedicati. Contemporaneamente, anche per i nuovi abbonati sarà possibile sottoscrivere un nuovo abbonamento sui posti liberi. Da lunedì 29 luglio scatta la fase-2 che va fino a venerdì 16 agosto e prevede la vendita libera su tutti i posti disponibili. Le tessera, che danno diritto a vedere le 19 gare casalinghe, sono sottoscrivibili on line sul sito del Modena, nei punti vendita Vivaticket e in cinque punti vendita di Modena, ma anche alle casse della biglietteria esterna dello stadio Braglia dall’1 al 26 luglio il lunedì dalle 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per la sottoscrizione dell’abbonamento è necessario essere in possesso della Modena Card.