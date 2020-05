Nel video l’intervista a Dott. Tommaso Trenti, Direttore dipartimento integrato Medicina di laboratorio

Nonostante in questi ultimi giorni i numeri sul contagio da Covid-19 a Modena siano più che positivi è vietato abbassare la guardia: a sostenerlo è il dottor Tommaso Trenti, direttore del dipartimento integrato di Medicina di laboratorio, che ha analizzato i circa 30mila test sierologici effettuati a Modena su donatori di sangue, personale sanitario e forze dell’ordine. Alla luce di questi dati diventa ancora più importante rispettare tutte le misure di sicurezza per ridurre il rischio di contagio, mascherine e distanziamento. Siamo ancora lontani dunque dall’immunità di gregge, la condizione per cui la popolazione sarebbe più al sicuro dal virus. E nemmeno quel 5% in cui è stata riscontrata l’IGG può sentirsi al sicuro.