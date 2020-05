Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Carpi (MO), coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, hanno dato esecuzione ad un fermo emesso dal P.M. dott. Giuseppe Amara nei confronti di un 50enne pizzaiolo, ritenuto l’autore del tentato omicidio di un 54enne operaio di Finale Emilia (MO). L’aggressione era avvenuta alle 9.30 del 23 maggio 2020 in un parco pubblico di Finale Emilia, dove l’operaio, aggredito da dietro mentre rientrava in casa, era stato colpito con un’arma da taglio alla gola. Le serratissime indagini dei Carabinieri, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno consentito di dare un nome all’aggressore, che aveva agito per presunti motivi di gelosia.