Nel video l’intervista a Gian Luigi Moncalieri, DG Symbol Amatori Modena 1945

Niente nuovi sponsor e niente palazzetto, e quindi niente A1 il prossimo anno: l’ottima stagione interrotta a tre giornate dalla fine vedeva la Symbol Amatori Modena 1945 seconda in classifica e dopo lo stop imposto dal coronavirus al campionato, la squadra canarina aveva acquisito di diritto la promozione A1. Il salto di categoria meritato però non avverrà, per problemi legati all’impianto dove si sarebbero dovute disputare le partite e alla rinuncia di alcuni sponsor, costretti a tirarsi indietro a causa del Covid-19. La delusione per la stagione terminata bruscamente è tanta, ma questo ha spinto società e giocatori ad avere maggiori motivazioni per l’anno che verrà.