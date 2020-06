Una pizzeria di Spilamberto resterà chiusa per 5 giorni in quanto il gestore, un 56enne del posto, non aveva messo in atto nessuna delle misure di sicurezza previste per il contenimento del Coronavirus. La violazione è stata rilevata nella serata di ieri dai Carabinieri della compagnia locale. Nello specifico è stato accertato che non era stata disposta la riorganizzazione dei locali per assicurare le misure di distanziamento interpersonale dei dipendenti e degli avventori, l’apposizione della prevista cartellonistica e non erano stati messi a disposizione della clientela e dei dipendenti i prodotti igienizzanti e contenitori per lo smaltimento dei dispositivi di protezione.