Nel video Maria Assunta Partesotti Associazione Familiari Vittime della Strada e Franco Piacentini Associazione Familiari Vittime della Strada

Andi Vani, 20 anni. Patricio Nicolas Barbieri, 25 anni. E poi, Mattia Spigato, 21 anni, fino ad Adam Cattabriga, 19 anni. Sono loro le ultime quattro vittime modenesi di una generazione persa, in una sola settimana, sulle strade della nostra provincia. Una vera e propria strage senza fine che continua a spezzare vite, una dopo l’altra, a distanza di giorni, talvolta anche solo di poche ore. Per l’Associazione Familiari Vittime della Strada quello della sicurezza stradale continua a essere un problema da non sottovalutare. Parlano i numeri: 23 incidenti mortali dall’inizio dell’anno, buona parte vede protagonisti giovanissimi.

Fondamentale, sì, il potenziamento dei controlli su strada, ma rispettare i limiti di velocità e non distrarsi alla guida sono le basi per evitare conseguenze gravi e, nel peggiore dei casi, anche fatali. E poi, al primo posto, ci deve essere sempre il buon senso.