Inizierà il 4 dicembre il processo a Ogbeide Adenomo, 30 anni e Kingsley Osaiande, 27 anni, accusati di aver ucciso Friday Endurance. I due nigeriani, connazionali della vittima, sono stati rinviati a giudizio al termine dell’udienza preliminare sull’omicidio del 30enne accoltellato al collo lungo corso Vittorio Emanuele. Un delitto avvenuto la domenica del 20 agosto scorso, in pieno giorno, sotto gli occhi di passanti e turisti, a pochi passi dal centro storico. Friday Endurance era stato raggiunto mentre attraversava la strada ed era stato attinto con un coltello al collo. I due aggressori erano scappati verso piazza Natale Bruni ma la Polizia di Stato era riuscita a identificarli nel giro di poco, riconoscendoli grazie alle testimonianze e alle immagini di videosorveglianza. Il giudice del tribunale di Modena ha rigettato, per i due connazionali della vittima, la richiesta del rito abbreviato avanzata dalla difesa, che avevano contestato le aggravanti dei motivi abbietti e della premeditazione. L’omicidio, da quanto è emerso nel corso delle indagini, era nato nell’ambiente dello spaccio di sostanze stupefacenti a causa di un debito che pare fosse di pochi euro. I due indagati erano stati arrestati a Reggio Emilia, dove abitavano, con le valige pronte, presumibilmente per fuggire.