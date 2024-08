Il Comune procederà alla rimozione di una copertura in amianto-eternit di una tettoia a servizio di un fabbricato dismesso destinato ad attività produttive e commerciali collocato nei pressi della rotonda tra viale Monte Kosica e viale Montecuccoli, a ridosso dell’area di pertinenza dello stadio Braglia.

La Giunta comunale, infatti, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni ha approvato il progetto esecutivo dei lavori previsti presso lo stabile in via Monte Kosica 90, per un valore di 15 mila 200 euro.

L’intervento, che prenderà il via dopo l’estate e avrà una durata di circa un mese, sarà affidato a un’azienda specializzata in coperture e nella rimozione e smaltimento di amianto, che dovrà presentare all’Ausl la necessaria documentazione per poter provvedere successivamente a un idoneo trattamento ecologico del materiale e a tutti gli adempimenti per la corretta bonifica di ciò che verrà rimosso.

L’intervento riguarderà la parte della copertura limitata alla tettoia sul retro, in stato di conservazione non più idoneo, per una superficie complessiva di circa 420 metri quadrati. Durante l’intervento saranno vagliate le strutture rimanenti e, qualora si riscontrassero elementi ammalorati e pericolanti, si procederà con la rimozione di tali parti e nello smaltimento in idonea discarica.

Verranno inoltre rimossi e smaltiti due corpi illuminanti dismessi e le lattonerie di grondaie e pluviali. Preventivamente ai lavori sarà staccato dall’alimentazione e sezionato anche l’impianto elettrico di illuminazione presente sulla struttura.