Nel video l’intervista a Tommaso Leone, Presidente Confcommercio Modena

Dopo pochi giorni di ordinanza il tessuto economico del territorio è già in grave affanno. Tantissime le disdette da parte dei turisti, con conseguenti problemi in hotel e ristoranti dove si registra una riduzione dei clienti rispettivamente del 70 e 50%. In affanno anche bar e caffetterie che denunciano cali dal 40 al 60%. Confcommercio per fare fronte alla situazione di sofferenza dell’economia chiede che gli aiuti previsti per la zona rossa siano estesi a tutte le zone coinvolte dall’ordinanza. È allarme anche nei mercati ambulanti dove gli operatori hanno visto il fatturato crollare del 70%. E poco conta se nei negozi di alimentari la corsa alle scorte abbia fatto registrare un lieve aumento delle vendite, si tratta infatti di consumi anticipati e non aggiuntivi. Sgravi fiscali, sgravi contributivi, moratorie sui mutui, sono misure che Confcommercio chiede anche per la provincia di Modena. come successe per il terremoto del 2012