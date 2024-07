Da anni degradata e lasciata a se stessa, la stazione Piccola di piazza Manzoni potrà finalmente cambiare volto. L’amministrazione fa sapere che entro ottobre si concluderà la progettazione esecutiva della riqualificazione e in novembre potrà essere avviato il cantiere per trasformare l’immobile degradato nella nuova sede della Fondazione Its Maker. La conclusione dei lavori, per un valore complessivo di sei milioni e 433 mila euro, è prevista entro il 2026. Il progetto è finanziato completamente dalla Regione Emilia-Romagna, con i contributi europei. L’intervento prevede il restauro dell’ex Fabbricato Viaggiatori, attraverso la costruzione di spazi tecnologicamente avanzati per l’attività dell’Istituto tecnico superiore di specializzazione post diploma. L’edificio della Stazione risale agli inizi degli anni Trenta del Novecento e la riqualificazione riguarderà un’area di quasi 1.700 metri quadri (al piano terra, al primo e al secondo piano). Qui vi sorgeranno una dozzina tra aule e laboratori, sette uffici e un’area espositiva di un centinaio di metri quadri accanto all’atrio d’ingresso su piazzale Manzoni. L’area bar e biglietteria viene invece collocata sul lato sud-ovest, accanto all’edicola. L’intervento interesserà anche il porticato che si sviluppa di fronte ai binari per tutta la lunghezza dell’edificio. Sul lato est, accanto al percorso ciclabile, è previsto il posteggio per le bici. L’azienda aggiudicataria della gara è il Consorzio stabile Te. Co., con sede a Milano, con le consorziate Coe. Si. di Roma per la progettazione esecutiva e la bolognese Cooperativa edile Appennino per l’esecuzione dei lavori.