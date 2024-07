Nel video le interviste a:

Generale Davide Scalabrin – Comandante dell’Accademia Militare di Modena

Chiara Liviscovo – Allieva Ufficiale

Prof. Lorenzo Iughetti – Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’AOU di Modena

Una donazione al Policlinico per ringraziare e per lasciare un segno tangibile della loro permanenza nella città di Modena. È un gesto di impegno e solidarietà quello degli Allievi Ufficiali del 204esimo corso “Volontà”, che hanno consegnato alla Pediatria modenese un ecografo di ultima generazione, del valore di circa 14mila euro. I 222 Allievi Ufficiali, dei quali 214 italiani e 8 stranieri, hanno celebrato il Mak P 100 a maggio, essendo prossimi al termine della loro esperienza formativa all’Accademia Militare di Modena. Prima di proseguire il proprio percorso però, volevano fare qualcosa per la città che gli ha accolti per questi due anni