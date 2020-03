Trenta giorni di gare a porte chiuse oppure di stop a tutti i campionati. E’ l’idea che il Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Conte sta valutando per integrare il modo più stringente il decreto di domenica 1 marzo. “Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro” questo il pensiero del Comitato e tali raccomandazioni saranno quasi certamente recepite nelle prossime ora in via formale, senza attendere la scadenza delle misure adottate domenica scorsa. Si tratterebbe di un nuovo giro di vite delle misure preventive, con prescrizioni più stringenti e valido per l’intero territorio nazionale, non solo in Emilia, Lombardia e Veneto. Dallo stop alle strette di mano e agli abbracci alle manifestazioni messe in `pausa´, comprese appunto quelle sportive, almeno per quanto riguarda la presenza di pubblico.

“Sulle manifestazioni sportive saranno attuate con forza misure di rarefazione sociale – ha spiegato – Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, a chi gli chiedeva se, per quanto riguarda le manifestazioni sportive, nel Dpcm che dovrebbe essere approvato domani verranno recepite le misure consigliate dal comitato scientifico. “Bisogna valutare se dare uno stop o farle giocare a porte chiuse”.