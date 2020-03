Nel video le interviste a:

Stefano Corghi, presidente Consorzio Modena a Tavola

Vinicio Sighinolfi, titolare Ristorante Vinicio

Luca Marchini, chef L’Erba del Re

Massimo Bottura, chef l’Osteria Francescana

Si chiama “Con un buon pranzo e un sorriso”: è il nome dell’appuntamento che oggi al ristorante Da Vinicio ha radunato i 31 chef della provincia aderenti al consorzio Modena a Tavola. Non è difficile immaginare il motivo: la diffusione del coronavirus ha messo in seria difficoltà tutti i settori non risparmiando nemmeno quello della ristorazione. Quella di oggi è stata una sorta di chiamata alle armi, per fare il punto di quale è stato fino ad ora l’impatto del contagio sulle attività modenesi e su quali sono le richieste dei ristoratori per riuscire a risollevarsi. E proprio la disposizione sul metro di distanza da tenere all’interno dei locali sta creando non pochi dubbi tra chef e gestori. Ma oltre al grido d’allarme, l’incontro di oggi ha voluto cedere lo spazio, come da titolo, al sorriso: il messaggio, oltre che d’aiuto, è di speranza. Lo chef Massimo Bottura per dare una mano al settore ha invitato tutti i cittadini a riempire i ristoranti italiani a emergenza finita