Il Sassuolo di Roberto De Zerbi vince in rimonta al 90esimo minuto contro la Spal a Ferrara. Al vantaggio iniziare dei padroni di casa hanno risposto Ciccio Caputo su rigore e Boga al 90esimo minuto, per regalare ai neroverdi la seconda vittoria consecutiva. Rimane ultima la Spal, la cui società sta pensando all’esonero di mister Semplici. Al suo posto contatti già avviati con l’ex CT dell’Italia Under 21 Di Biagio