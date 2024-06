L’ultima spaccata gli è stata fatale e mercoledì notte sono scattate le manette per un 27enne, italiano di origini straniere, ben noto in città proprio per i numerosi colpi messi a segno. Stavolta nel mirino il centro estetico ‘Indelebile Make Up’ di viale Dell’Autodromo a Modena, l’uomo ha infranto la porta a vetri del locale con un tombino e dopo essere riuscito ad entrare ha portato via un magro bottino fatto di qualche moneta del fondo cassa, qualche oggetto, un telefono con tutti i dati dei clienti e uno smartphone senza scheda telefonica rubato da un altro negozio. Nonostante la fuga, poco dopo per lui sono scattate le manette. Gli uomini della vigilanza e la polizia Di Stato lo hanno individuato nelle immediate vicinanze e lo hanno tratto in arresto. Azione all’una di notte, che è stata anche ripresa dalle telecamere interne del negozio mostrando direttamente all’ente di vigilanza l’uomo incappucciato e facendo quindi correre sul posto anche la titolare. La donna parla di danni importanti. Il 27enne è dunque stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Si pensa che il giovane, già noto alle forze dell’ordine, possa essere l’autore di altre numerose spaccate, sempre compiute utilizzando dei tombini per infrangere le vetrate delle attività. Sono dunque state disposte ulteriori indagini per capire di quanti colpi si sia reso responsabile