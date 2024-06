Nel video intervista a Massimo Mezzetti Sindaco di Modena

L’ora è “Giunta”. Il sindaco Massimo Mezzetti ha presentato oggi gli otto assessori, che diventeranno presto nove, in vista della prima seduta del Consiglio Comunale. Il primo nome è quello del prefetto Alessandra Camporota che si unirà alla squadra ad agosto, dopo il congedo. Fino ad allora, le deleghe a Sicurezza urbana integrata, Polizia locale, Coesione sociale, Welfare, Integrazione e Cittadinanza, Volontariato e Terzo Settore rimangono ad interim al sindaco. All’architetto Carla Ferrari vanno invece le deleghe all’Urbanistica, Aree produttive, Verde, parchi e forestazione urbana. Vicesindaco è Francesca Maletti, assessora a Sanità, Salute, Prevenzione e sani stili di vita, Diritti e Benessere animale, Politiche abitative e Piano per la Casa. A Federica Venturelli le deleghe a Politiche educative e Rapporto con l’Università, ad Andrea Bortolamasi Cultura, Industrie culturali e creative, Turismo, Centro storico, Promozione della città, Sport e Politiche Giovanili. A Giulio Guerzoni le deleghe a Lavori pubblici, Edilizia, Infrastrutture e Reti, Mobilità, Sicurezza del Territorio, Pnrr, Cura e decoro della città e Protezione civile. Vittorio Ferraresi si occuperà, invece, di Partecipazione, Quartieri, Decentramento, Trasparenza, Legalità e Antimafie; Vittorio Molinari di Bilancio, Finanze, Tributi, Personale, Affari Istituzionali, Servizi anagrafici, Ambiente, economia circolare e transizione ecologica. Ultimo, ma non per importanza, Paolo Zanca a cui vanno le deleghe Rapporti con le Partecipate, Lavoro, Formazione professionale, Promozione economica e attrattività, commercio, Suap, Agricoltura, Artigianato, Pmi e Cooperazione.

Annunciate anche le deleghe che Mezzetti ha voluto tenere per sé.

La Giunta sarà al lavoro già nei prossimi giorni, dopo l’insediamento del Consiglio Comunale previsto per lunedì. Quali saranno, quindi, i primi temi “caldi” da affrontare?