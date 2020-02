Ha sorpassato due donne mentre era alla guida del suo suv, minacciandole con una pistola. È accaduto sulla circonvallazione ovest in direzione Marano. Le vittime hanno immediatamente contattato la centrale operativa del Corpo di Polizia Locale Terre di Castelli per denunciare il fatto, indicando numero di targa e descrizione dell’individuo. Uomo che è stato individuato poco dopo nei pressi di Marano. Il 57enne di Guiglia ha confessato, mostrando anche l’arma con cui aveva compiuto il gesto, una pistola a gas oltre a un astuccio contenente alcune capsule di gas per la ricarica, i caricatori a tamburo della pistola completi di carica a 6 pallettoni in gomma e numerosi altri pallettoni in gomma. L’uomo è stato fermato e denunciato e l’arma e i suoi accessori sono stati sequestrati.