Intervista a Massimo Martella, Direzione sanitaria Policlinico

A Modena la situazione aggiornata a questa mattina vede nel complesso ricoverati 176 pazienti COVID positivi: 50 all’Ospedale di Baggiovara e 126 al Policlinico.

Di questi, 50 sono in terapia intensiva: 27 al Policlinico e 23 a Baggiovara.

Risultano inoltre in attesa di conferma diagnostica 100 casi sospetti già ricoverati.

Per quanto riguarda i pazienti positivi in degenza ordinaria sono 27 a Baggiovara e 99 al Policlinico. Di questi 47 ricoverati in malattie infettive e 52 negli altri reparti.

24 operatori dei due ospedali hanno contratto il virus, si pensa acquisito tramite contatti esterni.

Negli ultimi giorni sono state messe in atto ulteriori scelte organizzative volte a dare risposte ai bisogni di salute dei cittadini modenesi, come ad esempio la gestione del parto nelle donne gravide con sospetta infezione da coronavirus, o ancora, la riorganizzazione della gestione dei tamponi oro-naso-faringei per arrivare alla diagnosi in modo più veloce. E a dare manforte sono arrivati anche due medici rientrati dalla pensione.

Turni interminabili, poche ore di sonno e stress che si accumula ormai da settimane. Anche il personale sanitario di Modena è sottoposto a un carico di lavoro pesantissimo e alcuni medici e infermieri hanno bisogno di sostegno.