SINDACO BELLELLI: “PRIMO PASSO, MA SERVE UN NUOVO CURA ITALIA”

Sui contributi del Governo abbiamo chiesto il commento anche al sindaco di Carpi Alberto Bellelli, che sottolinea come gli aiuti alimentari siamo un primo passo importante per far fronte all’emergenza che deve tuttavia essere supportata in tempi brevi da decreti per agevolare la ripresa del Paese