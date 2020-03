All’interno l’intervista a Patrizia De Cosimo (segretaria Cisl funzione pubblica Emilia centrale)

E’ pronta a prendere il via la campagna a tappeto annunciata dal commissario Sergio Venturi che prevede oltre 100mila esami in un mese per il personale sanitario dell’Emilia-Romagna e volta ad individuare i contagi tra medici e infermieri. Si tratta di test sierologici sul sangue per individuare gli anticorpi al virus e sapere se c’è stata la malattia. Solo in caso di positività si farà poi il tampone vero e proprio. Un’iniziativa accolta con soddisfazione dai sindacati, anche resta altissima la preoccupazione per l’alta percentuale di lavoratrici e lavoratori della sanità positivi al Covid-19. I sindacati chiedono che vengano strutturati dei percorsi di sorveglianza attiva per i sanitari. Intanto il sindacato Anaoo Assomed denuncia la carenza cronica di mascherine, guanti, visiere e tute e chiede soluzioni immediate per la tutela degli operatori sanitari presentando un esposto alla Procura e all’ispettorato del lavoro.