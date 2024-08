Individuate violazioni anche nella provincia di Modena oltre che in altre 13 province. In un’operazione della Guardia di Finanza a livello nazionale denominata Vera pelle Vero cuoio, sono stati sequestrati oltre 37.000 prodotti irregolari, un opificio di 200 metri quadrati, 4 quintali di pelle e di 765 metri lineari di materiali falsi. Segnalate anche 19 persone alle competenti Autorità giudiziarie e Camere di Commercio. L’operazione, progettata per prevenire frodi nel settore conciario e garantire il rispetto delle disposizioni sull’uso dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia”, ha consentito di identificare fabbricanti e distributori di prodotti venduti illegalmente come vera pelle o cuoio, ma in realtà realizzati con materiali plastici, principalmente provenienti dalla Cina.