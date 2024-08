Ci sarà una bella cornice di pubblico, domani pomeriggio per l’amichevole tra il Modena e il Cagliari, anche grazie alla presenza di numerosi tifosi sardi che vivono in città e nelle vicinanze, che alle 17 saranno puntuali al “Braglia” per il fischio d’inizio.

La squadra rossoblu, ora allenata da Davide Nicola, è ancora incompleta, alla ricerca di alcuni giocatori per completare la rosa.

Per il Modena, si tratta di un test di alto livello, un impatto importante con un’avversaria di serie A, per abituarsi gradualmente a ciò che i Gialli troveranno al “Diego Maradona” di Napoli, sabato 10 agosto, in Coppa Italia.

Saranno due ulteriori tappe di avvicinamento in vista dell’inizio del campionato di serie B: il conto alla rovescia segna -15 giorni all’esordio, che avverrà a Bolzano, sul campo del Sudtirol.

Nessuna particolare novità di calciomercato: il ds Andrea Catellani attende l’amichevole di domani con il Cagliari per iniziare una vera trattativa per l’acquisto di Alessandro Di Pardo, il terzino destro di 25 anni che il club sardo sembra ormai deciso a cedere. E il Modena è in pole position.

Per le eventuali operazioni in uscita, per Luca Strizzolo (a cui il Modena ha detto di cercarsi una squadra) – oltre che della Reggiana – si registra ora l’interesse della Carrarese, neo promossa in B, che per il ruolo di attaccante di esperienza valuta anche Mattia Destro, dopo l’acquisto di Leonardo Cerri (classe 2003).

Intanto, domani con il Cagliari, Strizzolo potrebbe partire titolare nell’undici iniziale di Mister Bisoli.