Nel video le interviste a:

Anna Cavicchioli, ex assessore Comune di Mirandola

Renzo Belli, Farmacista Concordia

Arrivò quando il peggio sembrava passato, quando lentamente si provava a tornare alla normalità, quando alcuni lavoratori erano tornati nelle aziende. Ogni anno si rinnova il dolore per quelle vite spezzate. In quel momento la comunità della Bassa e tutta la provincia si strinse attorno ai comuni colpiti. Ci furono espressioni di immensa generosità, come quella di Renzo e della moglie Carla che hanno accolto persone che non potevano fare ritorno alla propria casa. Una storia che ha fatto il giro del mondo