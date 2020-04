Nel video la dott.ssa Silvia Menabue, dirigente ufficio scolastico provinciale

Da fine febbraio la campanella non suona nelle scuole dell’Emilia-Romagna e ciò che è certo è che non lo faranno almeno fino al 13 aprile. Ad oggi a Modena il sistema scolastico, sottolinea la dirigente scolastica provinciale, Silvia Menabue, continua a reggere e lavora a pieno regime anche se a distanza. Negli ultimi giorni sono state poste sul tavolo diverse ipotesi in tema di maturità, ma sono anche arrivate certezze che possono rincuorare gli studenti, a partire dalla commissione esclusivamente interna, ma non solo. Per quanto riguarda le valutazioni ordinarie, si sta facendo avanti l’ipotesi dei “promossi con debito”. Data l’eccezionalità del percorso didattico, secondo la professoressa Menabue è pressoché inevitabile che verranno sospesi i giudizi negativi