Prosegue lo straordinario impegno di TvQui per garantire a tutti i fedeli cristiani, in questi mesi di emergenza per il Coronavirus, di poter partecipare virtualmente alle celebrazioni, in un periodo così sentito come quello della Quaresima. Domani sera, con una modalità inedita, il venerdì precedente la Domenica delle Palme, si terrà, come da tradizione, la Via Crucis di Carpi. Invece che lungo le strade della città dei Pio, la celebrazione, che quest’anno prende il titolo de “Il dono senza misura”, si terrà interamente in Cattedrale e sarà trasmessa dalla nostra emittente anche in streaming su www.tvqui.it. Le meditazioni sono state scritte dall’Amministratore Apostolico della Diocesi di Carpi, monsignor Erio Castellucci. Presiederà il Vicario generale, monsignor Gildo Manicardi. La lettura delle scritture è a cura della Consulta diocesana per le aggregazioni laicali, mentre animerà i canti l’Ordine Francescano Secolare. Domenica 5 aprile alle ore 11, poi, sempre in Cattedrale a Carpi, nella Domenica delle Palme, Tv Qui trasmetterà la Santa Messa presieduta dal Vescovo Erio Castellucci. Nel momento dell’emergenza TvQui non si è tirata indietro, e anzi ha raddoppiato i propri sforzi per cercare di riportare quanto più possibile momenti di quotidianità nell’ambito della difficilissima situazione che si è venuta a creare a seguito di questa epidemia che ha letteralmente cambiato e stravolto i nostri stili di vita.