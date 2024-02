Nel video le interviste a:

Tiziano Loretti, Si Cobas

Marcello Pini, Si Cobas

Incrociano le braccia i lavoratori di tutti i settori, sia pubblici che privati, per uno sciopero indetto dai sindacati di base. Per tutta la giornata saranno possibili disagi per i trasporti, nelle scuole e nel mondo sanitario. Lo stop alle attività è legato a motivazioni che variano a seconda della sigla; fra queste ci sono la guerra in Ucraina, la situazione della Palestina e la sicurezza sui luoghi di lavoro, tema scoppiato con forza dopo la tragedia di Firenze. Sul dramma di Gaza è sceso in campo a Modena il sindacato Si Cobas che ha indetto un presidio sotto il Rettorato dell’Università per sostenere la causa palestinese.

Il Presidio ha avuto anche lo scopo di chiedere che UniMore cessi ogni collaborazione con le istituzioni Israeliane. Per questo motivo una delegazione dei Si Cobas ha incontrato il prorettore vicario.