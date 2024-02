Nel video le interviste a

Prof. Giuseppe Boriani, Docente Universitario e Coordinatore europeo del Progetto

Prof. Carlo Adolfo Porro, Rettore Unimore

Dott. Claudio Vagnin, Direttore Generale AOU Modena

Entra a pieno titolo a Modena nel percorso di diagnosi delle malattie cardiache l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale. Ad accoglierla è il progetto “Aristoteles”, coordinato dall’ Università di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con altri 17 partners privati e pubblici europei e che ha preso l’avvio oggi. “Aristoteles” ha l’obiettivo di sviluppare una piattaforma di dati armonizzata multinazionale per la gestione di malattie complesse, in cui la progressione e la presenza contemporanea nello stesso soggetto di due o più malattie avvengono attraverso molteplici percorsi che interagiscono tra loro.

Attraverso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella pratica clinica, la piattaforma costituirà uno strumento fondamentale per lo sviluppo e la convalida di nuove applicazioni di intelligenza artificiale affidabili per una valutazione e una gestione del rischio più personalizzate.