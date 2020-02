Dopo la sconfitta patita in casa contro il Parma che ha interrotto la striscia di 4 risultati utili consecutivi il Sassuolo dovrà cercare di fare risultato sul campo dell’Atalanta domenica alle 15. I bergamaschi sono impegnati in Champions League e dunque nel prossimo match contro i neroverdi patiranno un po’ di stanchezza. Sarà importante per Berardi e compagni tentare di resistere agli assalti iniziali della Dea che tenterà subito di indirizzare la partita nei binari giusti così da rifiatare e gestire il risultato nei minuti finali della partita recuperando energie. De Zerbi potrebbe anche pensare ad una partita più difensiva all’inizio, cercando di sfruttare le ripartenze e colpire l’Atalanta in contropiede con la velocità degli esterni, anche se sappiamo benissimo che il mister bresciano non ama troppo il catenaccio e contropiede ma vuole sempre fare la partita. Nella seduta di allenamento di ieri hanno lavorato a parte Chiriches e Traoré. Quest’ultimo sarà comunque arruolato alla trasferta ma magari partirà dalla panchina lasciando spazio a Djuricic. Intanto anche l’Under18 neroverde si sta preparando al trofeo giovanile più importante, il Torneo di Viareggio. Sono stati ufficializzati i gironi della 72esima edizione e la formazione di Filippo Pensalfini è stata inserita con Bologna, campione in carica, Carrarese e gli argentini della Newell’s Old Boys. In attesa dei calendari sono state rese note le date, con i neroverdi che disputeranno le fasi eliminatorie lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20 marzo.