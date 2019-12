Nel video le interviste a:

Junior Traorè, centrocampista Sassuolo calcio

Manuel Locatelli, centrocampista Sassuolo calcio

Ultimo allenamento, ieri mattina, per il Sassuolo poi il rompete le righe per una sosta natalizia che durerà molto meno rispetto al passato. Già la prossima settimana, infatti, i neroverdi si ritroveranno al Mapei Football Center per riprendere la preparazione in vista della trasferta di Genova il programma per il 5 Gennaio. Diciannove punti in classifica, cinque di margine sulla zona retrocessione, buone prestazioni con Juventus, Milan e Lazio ma anche difficoltà evidenti palesate contro Atalanta, Bologna e lo stesso Napoli, per lo meno nella ripresa. Tempo di bilanci di questa prima parte della stagione per i giocatori di De Zerbi. Le vittorie, all’ultima gara dell’anno, di Spal e Brescia hanno ulteriormente accorciato la classifica per un Sassuolo che si trova in una sorta di “via di mezzo”, con la zona Europa distante tanto quanto quella salvezza