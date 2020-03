A partire da oggi è attivo con orario ampliato dalle 8 alle 20 tutti i giorni il numero telefonico modenese 059 3963663 a disposizione dei cittadini esclusivamente per informazioni sanitarie sul Coronavirus. Il numero non risponde a chiarimenti sulle implicazioni del nuovo decreto del Governo e per questo l’Azienda Usl di Modena chiede la massima collaborazione dei cittadini nel lasciare le linee libere per chi necessita di informazioni e comunicazioni riguardo il proprio stato di salute. L’Ausl inoltre ricorda alcuni precetti fondamentali: in primis non accedere per nessun motivo ai Pronto soccorso, ai punti di primo intervento, ospedali, ambulatori e qualsiasi altra struttura sanitaria in presenza di febbre o sintomi respiratori. Chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere nel proprio domicilio in isolamento volontario dai propri cari, limitare i contatti sociali e contattare il proprio medico curante, mentre per chi è sottoposto a quarantena o positivo al virus vi è divieto assoluto di spostarsi dalla propria abitazione. L’Ausl poi raccomanda di chiamare il 118 solo per gravi e comprovate situazioni di emergenza così da consentire agli operatori la corretta assistenza a chi ne ha più bisogno.