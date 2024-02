Nel video, le interviste a:

Stefano Reggiani, Direttore Generale Ospedale di Sassuolo

Anna Maria Petrini, Direttrice Generale Azienda Usl di Modena

Claudio Vagnini, Direttore Generale AOU Modena

Un piano di investimenti da 370 milioni di euro per le tre aziende sanitarie modenesi. I fondi, provenienti in parte anche dal PNRR e dal Piano Nazionale Coesione, saranno utilizzati per interventi sulle strutture esistenti e per lo spostamento delle Centrali Operative Territoriali nelle sedi definitive. Tra i nuovi progetti le aperture dei CAU, la nuova struttura di Carpi e i lavori all’interno dell’Ospedale di Sassuolo.

Al Policlinico di Modena l’opera più importante è il completamento dell’intervento strutturale per il miglioramento sismico al 60% dei corpi C-D-G e H della struttura. A breve terminerà la sanificazione del Poliambulatorio dall’amianto, propedeutica per ogni intervento di ristrutturazione dell’edificio.

Particolarmente importante l’investimento che sta portando alla nuova Cartella Clinica Elettronica, elemento comune alle tre aziende sanitarie modenesi, che consentirà lo scambio delle informazioni tra qualsiasi punto della rete provinciale.