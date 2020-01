Una folla gremita quella che a Maranello in Piazza della Libertà ha accolto Matteo Salvini. Rigorosamente in rosso con cappellino Ferrari il leader della lega prima di salire sul palco con la candidata alla presidenza della Regione Lucia Borgonzoni ha voluto salutare da vicino i tanti leghisti che dalle prime ore del pomeriggio lo attendevano in una giornata fredda e piovosa. Salvini sceglie la Ferrari come elemento caratterizzante del comizio e non manca di sottolineare quanto il voto del 26 gennaio possa cambiare lo scenario anche a livello nazionale. “Il voto del 26 gennaio ha detto sarà una scelta di vita”. Ed ancora ” Sara’ una vittoria storica, dal 27 gennaio Lucia Borgonzoni governera’ l’Emilia Romagna”.