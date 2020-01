Nel video l’intervista a Michele Mignani, Allenatore Modena F.C.

Esordisce così il mister canarino Michele Mignani nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Padova di Sullo. Domani allo Stadio Euganeo sarà un banco di prova importantissimo per Gagno e compagni che vogliono continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Occhio però, perché i veneti sono reduci dalla clamorosa sconfitta contro il Fano e quindi avranno il dente avvelenato. Più che parlare degli altri però il tecnico gialloblu guarda in casa propria. Eccezione fatta per Davì squalificato, Sodinha ai box e qualche acciaccato dall’influenza, domani saranno tutti disponibili, con la possibilità di vedere il neo acquisto Mattia Muroni dal primo minuto. Nonostante l’infrasettimanale di mercoledì prossimo contro il Vicenza il tecnico canarino non farà scelte dettate dal turnover.