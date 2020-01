Inizia il conto alla rovescia per i saldi invernali. La data da cerchiare sul calendario è il 4 gennaio, giorno in cui i consumatori potranno trovare numerosi articoli a prezzi scontati. Il periodo delle svendite durerà circa due mesi e sarà un’occasione non solo per i consumatori, ma anche per gli stessi commercianti in particolar modo per quelli del settore moda e abbigliamento che potranno cercare di risalire la china dopo un periodo non proprio facile: come sottolinea Fismo Confesercenti Modena rappresentano una boccata d’ossigeno dopo un dicembre in salita a causa della frenata degli acquisti subita dai capi di abbigliamento durante le festività natalizie appena trascorse. Quest’anno secondo l’Osservatorio economico di Confcommercio, la spesa media delle famiglie modenesi per i saldi invernali sarà di 175 euro a persona. Gli articoli più ricercati sono i capi tradizionali di stagione come capispalla, maglieria e calzature invernali e sportive. Sempre però con una propensione all’acquisto decisamente mirata e con la scelta consapevole di poter riutilizzare i capi di abbigliamento anche successivamente. In preda allo shopping però non bisogna mai dimenticare le solite accortezze per evitare di incappare nelle truffe: prima fra tutte quella di fare sempre attenzione che sia esposto sul cartellino anche il prezzo di partenza del prodotto.