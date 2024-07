Nel video l’intervista a Giulio Po, vicepresidente Fismo Confesercenti Modena

La corsa ai saldi estivi comincia domani, quando si aprirà la stagione dei prezzi scontati che accompagnerà negli acquisti anche le famiglie modenesi. Per sessanta giorni i consumatori potranno trovare nei negozi di abbigliamento, calzature e accessori occasioni per risparmiare. E per Confesercenti Modena le previsioni sono di un aumento di vendite rispetto a un anno fa. Come ogni estate Confesercenti stila il vademecum per chi si avvicina ai saldi e non vuole rischiare il cosiddetto “pacco”: per questo è consigliabile servirsi nei negozi di fiducia, verificare la presenza del cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo e il valore percentuale dello sconto applicato e conservare sempre lo scontrino nel caso di sostituzione. Ma non solo. C’è poi la variabile del “meteo pazzo” che a volte manda in tilt i consumatori e che almeno in parte influenza gli acquisti.