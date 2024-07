Nel video l’intervista a Sandro Campanini, responsabile ufficio stampa e comunicazione Aipo

Ogni estate la cronaca si riempie di tragedie connesse ai bagni nei fiumi e nei torrenti d’acqua. Per questo Aipo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, assieme ad altre associazioni, ha ideato una campagna di sensibilizzazione disponibile sul proprio sito per informare le persone che frequentano i fiumi sui comportamenti corretti da tenere. Per Aipo non ci si deve assolutamente immergere dove esista un divieto di balneazione e, dove consentito, un eventuale bagno richiede sempre la massima prudenza. Occorre essere consapevoli che torrenti e fiumi hanno caratteristiche specifiche e spesso poco conosciute, tra l’altro molto diverse da quelle del mare: il fiume infatti si modifica continuamente, può avere temperature inaspettatamente basse anche nei periodi caldi, fondi scivolosi, pietrosi o fangosi, improvvisi mulinelli ed è caratterizzato dalla corrente, più o meno intensa, anche in periodi di magra.