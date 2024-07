Dalle 21 di mercoledì 24 luglio alle 7 di giovedì 25 luglio, e dalle 21 di giovedì 25 luglio alle 7 di venerdì 26 luglio, sarà sospesa la circolazione stradale su via Romania dall’uscita 8 della tangenziale sino all’incrocio con via Francia, in entrambi i sensi di marcia, e su viale Finzi dalla rotatoria con gli svincoli della tangenziale in direzione Bologna fino a via Romania.

Il provvedimento è necessario per consentire i lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale nell’area della rotatoria tra le vie Romania e Finzi in corso di realizzazione nell’ambito degli interventi di urbanizzazione previsti nel Piano particolareggiato di iniziativa privata dell’ex Consorzio Agrario a cura di Esselunga.

La nuova rotatoria consentirà di fluidificare il traffico nel quartiere e di aumentare la sicurezza degli automobilisti nelle manovre di svolta. Costituita da tre bracci, con un diametro esterno di 35 metri, l’infrastruttura permetterà in particolare di facilitare una più rapida evasione, come spiegano i tecnici, in particolare delle manovre con direzione est-sud e nord-est.

I lavori sono stati realizzati dalle ditte Mingori Enginering & Building srl e Aec Costruzioni srl su progetto di Ingegneri Riuniti.

Insieme alla rotatoria è previsto anche un percorso ciclopedonale che, largo 3 metri, partendo a sud di via Francia, sul lato est di via Romania, prosegue verso sud, fiancheggia la nuova rotatoria e verso est va a collegarsi al percorso realizzato dal Comune nell’ambito del progetto del Bando periferie. L’intervento prevede anche azioni di adeguamento e messa in sicurezza delle fermate per mezzi pubblici in via Finzi e via Romania garantendo una zona di attesa per gli utenti.