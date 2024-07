Più di 325 mila euro solo nel 2023 sono stati messi a disposizione da ATERSIR ai Comuni della provincia di Modena per interventi di prevenzione e riduzione dei rifiuti, grazie al Fondo d’Ambito con la quale la Regione mira alla progressiva riduzione dei rifiuti urbani residui non inviati a riciclaggio. Il Fondo ha lo scopo di premiare gli utenti dei Comuni “virtuosi” e “super virtuosi”, ovvero i Comuni che raggiungono le migliori performance. Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse, nella provincia di Modena ATERSIR finanzierà 47 enti virtuosi e 18 supervirtuosi, nel 2024, riducendo complessivamente il costo del servizio per questi Comuni di oltre 1,2 milioni di euro. Va notato come, tra i comuni “supervirtuosi”, molti sono territori gestiti da Aimag, mentre sono pochi quelli gestiti da Hera che possono rientrare nella categoria beneficiaria di un contributo. Carpi, ad esempio, incassa da Atersir 310mila euro, contro gli appena 77mila di Modena. Tra i progetti finanziati nel 2023 si segnalano gli interventi nelle scuole per l’eliminazione di materiali usa e getta, come carta e bicchieri, o l’installazione di rubinetti per limitare il ricorso a bottigliette d’acqua. Rientra in questo ambito anche l’installazione di una casa dell’acqua a Castelvetro.