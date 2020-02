I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte a Maranello per un incendio nel cortile di una autofficina in Via Nuvolari. Un camper e un carro attrezzi con a bordo un’auto sono stati distrutti dalle fiamme. Il pronto intervento delle squadre Vigili del Fuoco ha permesso di evitare la propagazione delle fiamme al vicino fabbricato. Le indagini per stabilire le cause sono ancora in corso