Nel video l’intervista a Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna

Ora che l’emergenza Coronavirus pare aver superato l’apice e cominciato la sua discesa, la Regione Emilia-Romagna pensa alla ripartenza e lo fa presentando un piano di investimenti triennale da 14 miliardi di euro, di cui 6 miliardi per opere e interventi che verranno attivati entro il 2020. Si concentrano principalmente su 5 filoni: rafforzamento del sistema sanitario regionale, istruzione tra edilizia scolastica e universitaria, mobilità, imprese, ambiente e territorio. Oltre due miliardi nel triennio per chiudere definitivamente il capitolo ricostruzione post sisma del lontano 2012. Nel biennio 2021-22, ancora investimenti per la sanità e altri destinati alle infrastrutture. Oltre ovviamente ai fondi per il turismo, big data, sport e cultura, impianti turistici, casa e agenda digitale.