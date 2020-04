Nel video l’intervista a Stefano Stefanelli, direttore sportivo Carpi FC

La Lega pro conoscerà il 7 maggio con l’assemblea delle società un primo importante snodo nel suo viaggio verso la definizione della stagione. La volontà della maggioranza delle 60 società va verso la richiesta al Consiglio Federale di uno stop definitivo al campionato, come ha confermato anche Stefano Stefanelli, ds del Carpi, intervenuto ieri sera in collegamento con il nostro Sport Qui. Se non si dovesse chiudere il campionato il Carpi potrebbe sperare ancora nel salto in B: la media punti, che secondo la Uefa è il primo criterio da prendere in esame fra i meriti sportivi, premierebbe la squadra di Riolfo. Un Carpi ancora in Lega Pro, al contrario, potrebbe riaprire ipotesi di cessione come nella scorsa estate, uno scenario che però Stefanelli esclude.