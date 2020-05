All’interno l’intervista a Renato Lolli (insegnante Autoscuola Buon Pastore)

Sono ripartite da lunedì ma soltanto con operazioni d’ufficio, rinnovo di patenti e iscrizione ai corsi. Dal 25 maggio, riapriranno invece a tutti gli effetti. Stiamo parlando delle autoscuole, che dopo due mesi di lockdown si sono organizzate per ripartire, con tutte le misure previste nei protocolli di sicurezza sia per lezioni teoriche che per quelle pratiche.

Da lunedì via alle lezioni ma non agli esami, per i quali si dovrà attendere ancora.

La chiusura forzata come in tantissimi altri settori ha provocato una perdita economica importante.