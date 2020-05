Da lunedì 25 maggio riapre completamente, in modo regolamentato, il Mercato settimanale del lunedì al Novi Sad. I banchi dovranno essere più distanziati tra loro e sul fronte vendita dovranno ospitare un numero di clienti contingentato, che dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, indossare mascherine e guanti usa e getta durante le attività di acquisto. Obbligo di mascherine e guanti, o in alternativa igienizzazione frequente delle mani, anche per gli operatori, i quali dovranno rispettare la distanza interpersonale anche in fasi di carico e scarico e garantire la disponibilità di soluzioni disinfettanti anche per i clienti in ogni banco e in particolare vicino alle casse per i pagamenti