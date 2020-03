REGIONE EMILIA ROMAGNA: RAFFORZATI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, ARRIVANO 38 MILIONI

Il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha siglato l’accordo per il rafforzamento degli ammortizzatori sociali volto a ridurre gli impatti negativi su lavoratori e imprese in seguito al coronavirus che ha colpito pesantemente la nostra regione. È la prima delle misure economiche che interessano l’Emilia-Romagna, e l’Accordo siglato oggi in viale Aldo Moro tra Regione, Organizzazioni sindacali e associazioni di categoria firmatarie del Patto per il Lavoro