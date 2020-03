Nel video l’intervista a Dott. ssa Sara Denti, Vicesegretaria Provinciale Modena FIMP

È difficile spiegare a parole il nuovo Coronavirus ai bambini ed è per questo che la FIMP, la Federazione Italiana Medici Pediatri, ha deciso di divulgare un poster contenente un fumetto e 7 regole basilari da mettere in campo per prevenire la diffusione del Covid-19. L’idea è nata principalmente per evitare che il flusso di notizie che circola in queste settimane sull’epidemia, con i provvedimenti sulle scuole chiuse e ciò che avvertono dagli adulti che li circondano, possa creare paura ai più piccoli, spaventandoli per una situazione di non quotidianità. I dati confermano che il coronavirus al momento non colpisce i bambini o li attecchisce in maniera molto debole, senza creare loro particolari conseguenze ma manifestando sintomi influenzali lievi. Motivo per cui anche negli studi pediatrici non si è registrato un afflusso maggiore di pazienti. Nessun allarmismo quindi per quanto riguarda i bambini.