Tre uomini sono gravemente indiziati per rapina aggravata. Un uomo di 59 anni, fingendosi un cliente, ha contattato una donna di 40 anni per consumare una prestazione sessuale. Ma una volta nella sua abitazione, l’ha minacciata con una pistola e le ha sottratto oggetti di valore, 150 franchi svizzeri, 100 dollari americani e 400 euro. Le indagini della Polizia di Stato di Carpi, coadiuvate dalla Squadra Mobile, hanno permesso di individuare anche due complici, di 24 e 23 anni. Uno di loro è stato tratto in arresto, l’altro è ricercato